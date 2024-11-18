حسام جنيد وإمارات رزق يستعرضان زينة إستقبال إبنهما الكريم

ميرنا وليد - بيروت - وثق الفنان السوري حسام جنيد، بمقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة، زينة إستقبال إبنه حديث الولادة كريم، في المنزل، وبدا بغاية السعادة.



من جهتها الممثلة السورية إمارات رزق، أعادت نشر هذا الفيديو عبر حسابها الخاص.

وسيطر على الزينة اللونان الأبيض والذهبي.

وقد رزق حسام جنيد وزوجته إمارات رزق، بمولودهما الثالث، الذي إنضم إلى شقيقيه وطن وإحساس.

وأعلن حسام جنيد الخبر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب: "أكرمتني يا رب لك الحمد فضلت على راسي وعلى رزقي وعلى كل شي يا رحيم يااااارب".

وأضاف حسام جنيد: "كريم حسام جنيد نورت العيلة يابابا يا عيووووني، صلو على سيدنا محمد".

وتفاعل المتابعون مع منشور حسام جنيد، وباركوا له بمولوده الجديد كريم، وتمنوا من الله أن تكون للمولود الجديد حياة سعيد ومليئة بالفرح والنجاح.