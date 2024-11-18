أيمن العلي كان سيبلغ الـ 23 من عمره الشهر المقبل.. تفاصيل مؤثرة يرويها ابن عمه عنه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:20 مساءً - أعلن بشار البوريني ابن عم المؤثر الأردني أيمن العلي وفاته عبر نشر فيديوهات وصور له عبر حسابه على إنستغرام. ونعاه بكلمات مؤثرة وحزينة معلناً أن الشاب الراحل كان سيتم أعوامه الـ23 الشهر المقبل وأنه كان سيحضّر له مفاجأة، ولكن وافته المنية اليوم الإثنين 18 نوفمبر بعد صراع مع مرض سرطان المعدة.

بشار البوريني ابن عم أيمن العلي: انت كنت حاسس انه هاي اخر سنة إلك



نشر بشار البوريني ابن عم أيمن العلي على حسابه على إنستغرام صورة تجمعه به من حفل تخرج أيمن من الجامعة قسم إدارة الفنادق العام الفائت. ونعى ابن عمه بكلمات مؤثرة وأخبر أن أيمن كان يشعر أنه لن يعيش وأنها سنته الأخيرة وجاء في تعليقه:" اليوم انتقل الى رحمة الله ابن عمي الغالي ايمن. لمن خبروني انك متت ما صدقت وبكيت انك راح تغادر وانت لسة عندك احلام كثيرة نفسك تحققها ... والشهر الجاي عيد ميلادك وبتصير 23 سنة انت كنت حاسس انه هاي اخر سنة إلك ومع هيك ضليت معنا رغم تعبك بس اطمن حبيبي انت عند ربك ... وربنا لانه بحبك ابتلاك بالمرض وهاد كل اجر ان شاء الله مع السلامة يا ابن عمي الغالي ... راح اشتاقلك كثير". وأرفق بشار البوريني الصورة التي تجمعهما بمجموعة صور لأيمن العلي.

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بشار البوريني: مش قادر اصدق انك رحت وتركتنا

ثم نشر بشار البوريني عبر حسابه على إنستغرام فيديو يجمعه بابن عمه أيمن العلي من إحدى المناسبات العائلية. وبدا أيمن العلي سعيداً ويغني مع مجموعة من الحضور :" مش قادر اصدق انك رحت وتركتنا ... مع السلامة يا ابن عمي الغالي ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنه يارب العالمين". وكتب تعليقاً على الفيديو مودعاً ابن عمه: "مع السلامة يا ملك الإرادة مع السلامة يا ابن عمي".

أصيب أيمن العلي بالمرض في العام 2023 وبدأ رحلته بشجاعة مع العلاج. ولكن مع الوقت بدأت حالته بالتدهور ولم يعد يتجاوب مع العلاج الكيميائي وأصبح يعيش على المسكنات وتغيرت ملامحه في الآونة الأخيرة بشكل كبير إلى أن وافته المنية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر.

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