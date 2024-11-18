يوسف عمر لـ الخليج 365: شخصية باسم في مين يصدق قريبة من الناس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - "مين يصدق" من الأفلام التي استطاعت جذب الانتباه نحوها، خاصةً عقب عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، ومن بين النجوم الذين لعبوا دوراً محورياً خلال أحداث الفيلم، هو الفنان يوسف عمر، الذي قدم شخصية شاب يُدعَى "باسم"، والذي اعتاد على القيام بعمليات نصب واحتيال وسط أحداث مشوقة.

ترقب وقلق

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وعن كواليس الفيلم والتحضيرات الخاصة به، قال الفنان يوسف عمر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن التحضيرات الخاصة بهذا الفيلم استغرقت منه 3 أشهر، سبقها العديد من البروفات والتجهيزات؛ حتى يستطيع المشاركون به تقديم مشاهدهم بصورة جيدة.

أما عن تعاونه مع مخرجة الفيلم زينة أشرف عبد الباقي التي تخوض أولى تجاربها الإخراجية من خلال هذا الفيلم، فعلق "يوسف" على هذا الأمر، قائلاً: "بطبيعة الحال فإن شعور الخوف تسلل للجميع، ولكن عقب جلوسه مع زينة، فإن شعور الخوف والقلق تلاشى تماماً، نظراً لتمتع "زينة" برؤية ووجهة نظر مميزة هذا إلى جانب إظهار اهتمامها بتفاصيل الفيلم، وبالممثل أيضاً"، مكملاً: "لما شُفت المميزات دي عند زينة اطّمنت على طول".

وعن الدور الذي يقدمه، أوضح يوسف عمر أن شخصية "باسم" تشبه الكثير من الناس في تفاصيل يومهم العادي، لذلك فهي قريبة منهم، مكملاً: "أعمل دور شبه الناس".

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مفاجأة سارة

وأشار يوسف عمر خلال تصريحاته إلى شعوره بالسعادة عقب معرفته بعرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مضيفاً: "تفاجأت بعرض الفيلم في مهرجان القاهرة، خطوة مهمة وحلم وتحقق ومبسوط للغاية".

فيلم مين يصدق

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وقد شارك في بطولة الفيلم عددٌ آخر من النجوم، وهم: جيدا منصور، شريف منير، أشرف عبدالباقي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، أحمد رزق وآخرون، والعمل من إخراج وتأليف زينة أشرف عبدالباقي، وقد دارت أحداث الفيلم حول "نادين" الفتاة المراهقة التي تتعرّف إلى شاب يُدعى "باسم" وتعجب به، وتكتشف لاحقاً احتياله عليها، وبالرغم من ذلك تقع في حبه، وتشاركه عمليات النصب على الأغنياء لمساعدة الفقراء.

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