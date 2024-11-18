وفاة الملحن الفرنسي تشارلز دومون صاحب أغنية لا، أنا لست نادماً على أي شيء لـ إديث بياف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - توفي اليوم المغني والكاتب والملحن الفرنسي تشارلز دومون، الشهير بتلحين أغنيته الأسطورية "لا، أنا لست نادماً على شيء" Non, Je Ne Regrette Rien، للمغنية إديث بياف، عن عمرٍ ناهز 95 عاماً، في منزله في العاصمة الفرنسية بعد مرض طويل، كما قال أحد أفراد الأسرة.

الموسيقى والاتجاه الفني في حياة تشارلز دومون

ولد تشارلز دومون في مدينة كاهور، جنوب غرب فرنسا، عام 1929، ونشأ في تولوز، وكان شغوفاً بموسيقى الجاز في وقتٍ مبكر من عمره، وتدرب أولاً ليكون عازف بوق في معهد تولوز للموسيقى.

انتقل إلى باريس بعد الحرب العالمية الثانية، حيث واصل مسيرته الموسيقية، لكنه اضطر إلى التخلي عن البوق بعد عملية جراحية في اللوزتين، ليتحول إلى العزف على البيانو والكتابة والتلحين.

طوال فترة الخمسينيات، استمر في العمل في مجال الموسيقى، حتى التقى بشاعر الأغاني والمتعاون معه لفترة طويلة ميشيل فوكير، وشارك الثنائي في كتابة الأغنية الشهيرة Non, Je Regrette Rien في عام 1956.

التعاون مع إديث بياف

Non, Je Ne Regrette Rien "لا، أنا لست نادماً على شيء" هي التي جعلت المغنية إديث بياف نجمة غناء وأكسبتها شهرة على مستوى العالم. واستمر دومون في كتابة 30 أغنية أخرى لبياف، ولم ينته التعاون إلا بسبب وفاة المغنية المبكرة عن عمر يناهز 47 عاماً في عام 1963.

كما كتب دومون موسيقى لأفلام ومسلسلات تلفزيونية، كما تم الاستشهاد به في عدد من الاعتمادات لأفلام مثل Inception، The Dreamers، Bull Durham،Intolerable Cruelty لإدراج Non, Je Ne Regrette Rien في الموسيقى التصويرية لها.

في مارس من هذا العام، احتفل دومون بمسيرته المهنية التي استمرت نصف قرن في قاعة باتاكلان الموسيقية في باريس.

للمزيد من الأخبار: وفاة الممثل الأمريكي توني تود بطل فيلم Candyman

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».