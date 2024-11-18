لحظات مؤثرة أثناء تشييع جثمان ملك جمال الأردن أيمن العلي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - خلال الساعات القليلة الماضية تم تشييع جثمان أيمن العلي الملقب بملك جمال الأردن، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الاثنين 18 نوفمبر، حيث تمت الصلاة عليه بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد سحاب، على أن يكون العزاء في رابطة عرابة منطقة عرجان القريب من مدارس العروبة يومي الاثنين والثلاثاء من الساعة 4 إلى الساعة 10.

مشاهد من جنازة أيمن العلي

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تم تداول عبر قناة عمَّان ومنصات السوشيال ميديا لحظات مؤثرة من وداعخلال تشييع الجثمان في مقبرة سحاب بالأردن، حيث التف عدد من عائلته والمقربين منه لوداعه والدعاء له، بينما تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هذا المقطع وأبدى عدد كبير منهم حزنهم على رحيله الصادم وقاموا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ومن المقاطع المؤثرة التي تم تداولها خلال تشييع الجثمان، تواجد صديق أيمن العلي المقرب؛ زيد شنطي بجوار قبره وهو يتلو القرآن والدعاء له، وطالب متابعيه بالدعاء له.

وقد أثار رحيل الشاب أيمن العلي عن عمرٍ يناهز 23 عاماً حالة من الحزن، وذلك بعد معركة طويلة مع مرض سرطان المعدة الذي عاني منه خلال الفترة الماضية ولم يستطع التعافي منه، على الرغم من بروتوكول العلاج الذي تلقاه.

يمكنك متابعة وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن بعد صراع مع مرض السرطان

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خلال الأيام الماضية تصدر أيمن العلي ترند مؤشرات البحث، وذلك بعدما تم تداول صورة له برفقة والدته وهو على سرير المرض في المستشفى وملامحه متغيرة بشكلٍ كامل، وتعاطف رواد السوشيال ميديا مع هذه الصورة وتمنوا له الشفاء العاجل وأن يسترد صحته.

معاناة أيمن العلي مع سرطان المعدة

أصيببسرطان المعدة العام الماضي وكان يتلقى العلاج الكيماوي خلال رحلة العلاج، لكن كل المحاولات الطبية في شفائه باءت بالفشل، وخلال الفترة الماضية كان يتناول جرعات مسكنة بشكل كبير حتى لا يشعر بالألم.

ويعتبر سرطان المعدة واحداً من الأمراض الخبيثة وتشمل الأعراض المبكرة للمرض ألماً شديداً في المعدة، فقدان الشهية، الغثيان، صعوبة في البلع، وفقدان الوزن غير المبرر، ذلك إلى جانب الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام وهي الأعراض التي ظهرت بشكلٍ واضح في حالة الراحل أيمن العلي.

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