فاطمة الصفي تحتفل بعيد ميلادها بأجواء هادئة بعيدة عن الأضواء

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة الكويتية فاطمة الصفي بعيد ميلادها هذا العام بطريقة غير تقليدية، حيث فضلت الابتعاد عن الأجواء المبهرة والاحتفالات الصاخبة.



وشاركت فاطمة متابعيها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات الفرح في فيديو بسيط يعكس شخصيتها الهادئة.

في مقطع الفيديو الذي نشرته، ظهرت فاطمة بمفردها تحمل كعكة عيد ميلاد مزينة بالشموع ورقم يشير إلى سنها الـ43.

واختارت إطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستاناً من قماش الحرير وتركت شعرها طبيعياً مجعداً، مع لمسات مكياج ناعمة.

وظهرت في الفيديو وهي تبتسم وتطفئ شمعتها، فيما انهالت التهاني من محبيها وزملائها في الوسط الفني، الذين تمنوا لها عاماً مليئاً بالنجاح والسعادة.