دعم متبادل ومواقف رومانسية.. تفاصيل مميزة في حياة أحمد حلمي ومنى زكي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:20 مساءً - أحمد حلمي ومنى زكي ثنائي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى الحياة الشخصية، وأصبحت حياتهما الزوجية التي استمرت لأكثر من 20 عاماً مثالاً يُحتذى به للكثير من الثنائيات، خاصةً أن علاقتهما لم تقتصر على الحب والرومانسية فقط، بل هناك دعم متبادل بينهما.

وبالتزامن مع احتفال الثنائي بيوم ميلادهما اليوم، سنتذكر معاً عدداً من اللحظات الرومانسية التي جمعتهما بالإضافة للمواقف التي دعم فيها كلٌّ منهما الآخر.

أحمد حلمي يعبر عن حبه لزوجته

واحدة من المواقف الرومانسية البارزة في علاقتهما، كانت في أثناء استلام منى زكي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم أسوار القمر، وفور إعلان فوزها بالجائزة لم يخجل حلمي من التعبير عن حبه وسعادته بتكريمها وقام باحتضانها أمام الجميع قبل أن تصعد على المسرح.

احتفال حلمي بيوم المرأة العالمي

أكد أحمد حلمي تقديره ودعمه للمرأة في اليوم العالمي للمرأة، وعبر حسابه على إنستغرام أكد دورهن القوى والمؤثر في بناء المجتمع، ووجه رسالة لوالدته وزوجته الفنانة منى زكي جاء نصها كالتالي: "شكراً يا أمي على ما أعطيتني إياه من سنين عمرك حتى أصبحت رجلاً يحترم كل امرأة ويقدرها. شكراً لشريكتي في الحياة على وجودك في كل لحظة معي كتفاً بكتف؛ فكنتِ دائماً نِعمَ الحبيبة والزوجة والصديقة ونِعمَ الأم! شجعوهن؛ فلولاهن ما كنا".

https://www.instagram.com/p/CMLeLP1HFpy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CMLeLP1HFpy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CMLeLP1HFpy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يتشارك الثنائي دائماً في الاحتفالات والمناسبات، ولا يفوت حلمي أي مناسبة إلا ويُوجد برفقة زوجته، ويضيف أجواءً رومانسية ومميزة للاحتفال، وكان من ضمن الصور التي شاركاها مع الجمهور كانت حفل استقبال العام الجديد، وحرصا على الاستمتاع بأجواء مختلفة وارتداء أقنعة على الوجه.

https://www.instagram.com/p/BdYUjOujEWu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BdYUjOujEWu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BdYUjOujEWu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أحمد حلمي يشيد برحلة 404

فيلم رحلة 404 للفنانة منى زكي واحد من أهم الأعمال التي قدمتها على مدار السنوات الماضية، خاصةً أنه تم ترشيحه للمشاركة في الأوسكار ليمثل مصر في جائزة أفضل فيلم دولي، ومنذ عرض هذا الفيلم بدور العرض، قام حلمي بدعم زوجته وأشاد بهذه التجربة، وقام بنشر بوستر العمل وكتب تعليقاً قال فيه: "ألف مبروك الفيلم. صحيح شهادتي مجروحة بس معلش هقولها. فيلم تحفه وانتي كنتي «شهادتي المجروحة» كالعادة"، وردت عليه منى في التعليقات قائلة: "الحب كله".

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy)

أحمد حلمي معروف بخفة ظله حتى في أثناء دعمه لزوجته؛ فقام بنشر مقطع مصور كان قد قام بتصويره للترويج لحلقتها في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وعلى الرغم من طلب منى عدم نشر الفيديو بسبب تلعثمها في أثناء الحديث، لكنه أصر على نشره حتى يقوم بالترويج للحلقة.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy)

منى زكي تهنئ زوجها بجائزة أفضل ممثل كوميدي

علاقة أحمد حلمي ومنى زكي اكتسبت صلابة وقوة من المواقف التي عاشاها معاً على مدار سنوات زواجهما، وليست المواقف الرومانسية فقط هي السبب في ذلك، فكلٌّ منهما كان مصدر دعم للآخر في العديد من المواقف خاصةً التي تتعلق بمشوارهما الفني.

فعندما حصل أحمد حلمي على جائزة أفضل ممثل كوميدي عام 2016، قامت منى زكي بتهنئته ونشرت صورته في حفل التكريم، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "مبروك حبيبي على الجائزة، يارب دايماً كل الخير ليك، جائزة دير جيست أحسن ممثل كوميدي".

https://www.instagram.com/p/BOZ5nJfFsF6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BOZ5nJfFsF6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BOZ5nJfFsF6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنك متابعة: عمرو أديب: الدفاع عن أحمد حلمي واجب.. شاهدوا الفيديو

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».