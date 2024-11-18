وزير خارجية قطر بحث مع نظيره الكويتي بالأوضاع في غزة وسبل خفض التصعيد بلبنان

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير، رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتضمن دعوة للمشاركة في الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في شهر كانون الأوّل المقبل، والمزمع عقدها في دولة الكويت.

تسلم الرسالة بن حمد آل ثاني نائب الأمير وزير الخارجية، خلال استقباله في مكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية أنه "جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل خفض التصعيد في لبنان، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".