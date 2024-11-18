"حزب الله" شيع محمد عفيف إلى مثواه الأخير في صيدا

شيع "حزب الله" وعائلة الشهيد مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب الحاج محمد عفيف النابلسي، إلى مثواه الأخير قبل ظهر اليوم في مدينة صيدا.
وخلال مراسم التشييع، أكد الشيخ صادق النابلسي أنه "مع كل شهيد.. نقترب أكثر من النصر والإنجاز العظيم".
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