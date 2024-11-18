ميقاتي التقى اسامة سعد ووفداً من العشائر العربية ورؤساء بلديات ومخاتير من قرى الشريط الحدودي

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير البيئة ناصر ياسين، النائب محمد سليمان يرافقه وفد من العشائر العربية ورؤساء بلديات ومخاتير من قرى الشريط الحدودي.

وأشار سليمان، الى أننا "التقينا اليوم ميقاتي ووضعناه في الأوضاع الحالية نتيجة الدمار والتهجير، وقد أصبح أبناء هذه القرى مهجرين على امتداد الوطن. وأكد دولته بأنه سيتابع موضوع النزوح خصوصا وأننا على أبواب الشتاء، كما وضعناه في صورة الدمار الهائل وعدد الشهداء الذين سقطوا، ونأمل أن تكون هناك مساواة في هذا الموضوع وألا تكون هناك تفرقة بين أحد".

أضاف :"ونحن من المؤمنين بالعيش المشترك والمساواة بين الجميع. ونأمل المتابعة مع دولة الرئيس في موضوع الهدنة، ونأمل بأن نصل إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701.

كذلك استقبل ميقاتي وفدا من فعاليات مدينة صيدا، وأشار النائب أسامة سعد، الى أن "اللقاء كان بناء لاجتماع حصل قبل أيام عدة، لفعاليات سياسية وروحية وأهلية في مدينة صيدا للبحث في موضوع أهلنا النازحين وتأمين ما يجب من دعم لصمودهم في مواجهة العدوان الصهيوني بسبب التهجير الذي حصل، وصمود أيضا أهلنا في الجنوب الذين لا زالوا في البلدات والقرى الحدودية، وكان هناك ضرورة بأن نؤكد على تأمين الموارد لأهلنا في مراكز الايواء والبيوت، والبلدات والقرى.