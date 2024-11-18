وصول طائرة كويتية محملة بالمساعدات الإنسانية والاغاثية إلى مطار بيروت

حطت قبل ظهر اليوم في مطار بيروت الدولي طائرة عسكرية كويتية في إطار الجسر الجوي الذي اقامته دولة الكويت لإغاثة الشعب اللبناني محملة ب أربعين طنا من المساعدات الإنسانية والاغاثية مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي .

واستقبل الطائرة الكويتية على أرض المطار في مبنى القاعدة الجوية القائم بالأعمال في السفارة الكويتية لدى لبنان الوزير المفوض عبد الله شاهين ووفد من السفارة الكويتية اضافة الى وفد من الصليب الأحمر اللبناني الذي تسلم، الشحنة اليوم.

وكان للقائم بالأعمال في السفارة الكويتية لدى لبنان الوزير المفوض عبد الله شاهين كلمة من المطار أكد فيها انه "عطفا على استكمال المساهمة في التخفيف من أزمة النزوح المتعاظمة و بالتنسيق مع السلطات المعنية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة تأتي حمولة اليوم للقوات الجوية الرابعة والمقدرة باربعين طنا من الهبة ذات الصبغة الايوائية والغذائية لتسلم كتقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي لجمعية الصليب الأحمر اللبناني للمساهمة في التخفيف من تلك الاعباء ، وبهذا تكون قد سلمت الشحنة الاولى من المساعدات الى وزارة الصحة اللبنانية والشحنتين الثانية والثالثة الى الهيئة العليا للاغاثة".