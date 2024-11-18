استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب إدغار طرابلسي ثم النائب هادي أبو الحسن، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. كما استقبل الملحق العسكري الروسي العقيد Urii Penkov، وتم التداول في تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش التقى طرابلسي وأبو الحسن وبحثوا الأوضاع العامة في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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