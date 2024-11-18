ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية شيرين رضا أنها لن تكون حاضرة في دراما رمضان للعام المقبل ليشكل ذلك غيابها لثالث عام على التوالي عن المسلسلات الرمضانية.
وفي تصريحات صحافية لها خلال تواجدها في "مهرجان القاهرة السينمائي" قالت: "أنا خارج رمضان من تلات سنين، لأن الأعمال الرمضانية بتتطلب مجهود كبير، وأنا بمثّل علشان بحب أمثل مش علشان أكون موجودة وخلاص".
من جهة ثانية يستمر عرض فيلم "وداعاً حمدي" لشيرين رضا والذي يحقق نجاحاً كبيراً منذ عرضه في صالات دور السينما في مصر وبعض الدول العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تتحدث عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني لثالث مرة على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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