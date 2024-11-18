شيرين رضا تتحدث عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني لثالث مرة على التوالي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية شيرين رضا أنها لن تكون حاضرة في دراما رمضان للعام المقبل ليشكل ذلك غيابها لثالث عام على التوالي عن المسلسلات الرمضانية.

وفي تصريحات صحافية لها خلال تواجدها في "مهرجان القاهرة السينمائي" قالت: "أنا خارج رمضان من تلات سنين، لأن الأعمال الرمضانية بتتطلب مجهود كبير، وأنا بمثّل علشان بحب أمثل مش علشان أكون موجودة وخلاص".

من جهة ثانية يستمر عرض فيلم "وداعاً حمدي" لشيرين رضا والذي يحقق نجاحاً كبيراً منذ عرضه في صالات دور السينما في مصر وبعض الدول العربية.