الطقس غدا غائم جزئيا مع أمطار غزيرة أحيانا وثلوج على 2200 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد وتساقط لحبات البرد ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (ما بين 3 الى 4 درجات) والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتسوء الرؤية ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة قد تتجاوز ال كم/س يرتفع معها موج البحر لحدود ال 1,5 متر، يتوقع تساقط حبات البرد وتشكل السيول على الطرق كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق.

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق و رعد وتساقط لحبات البرد ورياح ناشطة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات.

الأربعاء:

غائم جزئيا الى غائم مع فرص لتشكل خلايا رعدية منفردة وضباب على المرتفعات تهطل أمطار محلية ومتقطعة بخاصة في المناطق الشمالية ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بداية انحسار تأثير المنخفض الجوي عن لبنان من المساء.

الخميس:

غائم جزئيا مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس ويستقر تدريجيا خلال النهار.