أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدات يانوح، البازورية، طيردبا، وصديقين". كذلك أفاد المراسل، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً النبطية الفوقا - محيط مدرسة الكوثراني وكفرمان".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي على يانوح والبازورية وطيردبا وصديقين وغارات على النبطية الفوقا وكفرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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