الرئيس المصري استعرض مع نظيره البرازيلي الجهود لوقف إطلاق النار فورًا في غزة ولبنان

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة أحمد فهمي، أنّ "الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ التقى الرّئيس ​البرازيل​ي لولا دا سيلفا، على هامش مشاركته في اجتماعات قمّة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل، وأشاد بالتّنظيم المتميّز للقمّة على المستويَين الموضوعي والإجرائي، وحرص الجانب البرازيلي على تضمين أولويّات الدّول النّامية في جدول الأعمال، وعلى رأسها إطلاق التّحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر؛ في ظلّ تنامي التّحدّيات الجيوسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة على المستوى العالمي".

وأشار إلى أنّ "من جانبه، ثمّن الرّئيس البرازيلي المشاركة المصريّة الفاعلة في اجتماعات المجموعة على مدار العام، الّتي جاءت داعمة لاحتياجات وأولويّات الدّول النّامية، مشدّدًا على تقديره لمشاركة السيسي في أعمال القمّة"، موضحًا أنّ "الرّئيسَين قد تباحثا بشأن الأوضاع الإقليميّة، حيث استعرض السيسي الجهود المصريّة لاستعادة الاستقرار في ​الشرق الأوسط​، والوقف الفوري لإطلاق النّار في قطاع غزة و​لبنان​".

وذكر فهمي أنّ "السيسي أشاد أيضًا بالمواقف البرازيليّة الّتي تدعم ​القضية الفلسطينية​، وهو ما ثمّنه الرّئيس البرازيلي الّذي أكّد تقدير بلاده الكبير للدّور المصري التّاريخي المساند للشّعب الفلسطيني وقضيّته. وقد توافق الجانبان على ضرورة تنفيذ حلّ الدّولتين، وتوسيع الاعتراف الدّولي بالدّولة الفلسطينيّة، ورفض أية محاولات لتصفية القضيّة الفلسطينيّة".

وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة شهدت أيضاً تباحث الرئيسين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع إدراك البلدين لأهمية تعزيز التعاون في ضوء تقارب مصالحهما ومواقفهما من مختلف القضايا، وقد قام الرئيسان في هذا الإطار بالتوقيع في أعقاب المقابلة على بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.