لاميتا فرنجية تحتفل بعيد ميلادها.. وإطلالتها بالغة الجـ ـرأة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية بعيد ميلادها في دبي، وسط صديقاتها على شاطئ البحر.

وشاركت لاميتا فرنجية مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة بالغة الجرأة.

وإرتدت لاميتا فرنجية فستاناً قصيراً باللونين الأبيض والفضي، لامع من الجهة العليا ومن دون أكمام، وتنورة من الريش باللون الأبيض قصيرة وواسعة.

ومن الناحي الجمالية، تركت لاميتا فرنجية شعرها منسدل على كتفها، وقد ردته على جهة واحدة، وطبقت ماكياج ناعم يليق بملامحها.

وقد علقت لاميتا على المنشور قائلة: "شكرًا لكم يا فتيات على تواجدكم دائمًا.. أنا محظوظة بوجود سيدات قويات ناجحات وطيبات القلب، كصديقات مثلكن. عندما يكون الأصدقاء بمثابة العائلة الثانية".

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