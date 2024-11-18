ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لملكة جمال الكون 2024 فيكتوريا كير ثيلفيج، وهي تلتقي بعائلتها لأول مرة بعد انتخابها وحصولها على اللقب الجمالي.
وكان اللقاء بينها وبين والديها وأشقائها مؤثراً للغاية في كواليس الحفل، الذي عرض فجر أمس بتوقيت بيروت.
فيكتوريا استطاعت أن تحقق اللقب، وأن تدخل التاريخ كونها أول دنماركية تفوز بهذا اللقب في تاريخ المسابقة.
يذكر أن فيكتوريا هي محامية وراقصة تشارك في بطولات عالمية، كما أنها سيدة أعمال في مجال منتجات التجميل، ومدافعة شرسة عن الصحة النفسية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤثر.. ملكة جمال الدنمارك تلتقي بعائلتها لأول مرة بعد إنتخابها ملكة جمال الكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.