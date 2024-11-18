فيديو مؤثر.. ملكة جمال الدنمارك تلتقي بعائلتها لأول مرة بعد إنتخابها ملكة جمال الكون

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لملكة جمال الكون 2024 فيكتوريا كير ثيلفيج، وهي تلتقي بعائلتها لأول مرة بعد انتخابها وحصولها على اللقب الجمالي.

وكان اللقاء بينها وبين والديها وأشقائها مؤثراً للغاية في كواليس الحفل، الذي عرض فجر أمس بتوقيت بيروت.

فيكتوريا استطاعت أن تحقق اللقب، وأن تدخل التاريخ كونها أول دنماركية تفوز بهذا اللقب في تاريخ المسابقة.

يذكر أن فيكتوريا هي محامية وراقصة تشارك في بطولات عالمية، كما أنها سيدة أعمال في مجال منتجات التجميل، ومدافعة شرسة عن الصحة النفسية.