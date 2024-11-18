شكرا لقرائتكم خبر عن عضو دفاع النواب :مشاركة الرئيس بقمة العشرين ستبرز دور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة العشرين التي انطلقت فعالياتها اليوم، في ريودى جانيرو بالبرازيل لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه العالم، وعددا من الموضوعات الرئيسية من بينها التوتر الدبلوماسي بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، تعد انعكاسا لقوة الحضور المصري على الساحة الدولية، ودليل لا يقبل الشك على الثقل الإقليمى والعالمى الذى أصبحت تتمتع به مصر فى عهد الرئيس السيسى، حيث باتت حاضرة فى غالبية الفعاليات العالمية الكبرى.

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، أن القمة خطوة في غاية الأهمية لمواجهة التحديات العالمية ،وأن مشاركة مصر في هذه القمة خطوة مهمة، لا سيما أنها المشاركة الرابعة من نوعها لمصر فى قمم المجموعة منذ نشأتها، والثانية على التوالى بعد المشاركة في اجتماعات قمة العشرين الدورة الماضية، مضيفا أن هناك آمال كبيرة معقودة على هذه القمة، لبحث عددا من الموضوعات الرئيسية من بينها التوتر الدبلوماسي بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، وكذلك الأزمات العالمية، وأبرزها الحرب التى تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وأكمل النائب أحمد إسماعيل أن الرئيس السيسي، سيبرز الجهود المصرية للتنمية ودورها في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مع تسليط الضوء على الأزمات الحالية التي تعاني منها المنطقة، خاصة التصعيد الإسرائيلي المستمر في فلسطين ولبنان، وتمثل القمة فرصة لمصر لتعزيز التعاون الدولي ودعم الحلول السلمية للأزمات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، لإخماد حريق الخلافات والحروب، والوصول إلى شرق أوسط مستقر بعيد عن النزاعات والمشاكل والحروب.