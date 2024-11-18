عبق التاريخ وأريج المستقبل والعلاقات الشخصية في استقبال عاهل البحرين بويندسور

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: سيظل يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري يوما مشهودا في تاريخ العلاقات البريطانية - البحرينية ، التي لا تقتصر فقط على التعاون في مختلف المجالات بل تمتد لتأخذ طابعا إنسانيا يتجسد في متانة العلاقات الشخصية التي تربط الملك حمد بن عيسى ال خليفة بملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث .

لمسات شخصية

تجلت متانة تلك العلاقة بوضوح في مراسم الاستقبال الباهر الذي خص به الملك تشارلز الثالث العاهل البحريني، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها للمملكة المتحدة ، وهي مراسم تميزت بلمسات شخصية عديدة من الملك تشارلز الثالث ، عكست قوة العلاقات الممتدة بين البلدين لأكثر من قرنين، وعمق الصداقة التي تربط بين العائلتين الملكيتين.

ملك البحرين وملك المملكة المتحدة في قصر ويندسور

الأمر اللافت في زيارة الملك حمد الأخيرة إلى بريطانيا هو أن الملك تشارلز الثالث تخطى قواعد البروتوكول. فرغم أن الزيارة كانت رسمية وليست زيارة دولة، جرى تخصيص عربة ملكية للعاهل البحريني، إلى جانب تنظيم استقبال كبير. حيث تفقد الملكان حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما .

بعد ذلك توجها إلى قصر وندسور ، وتحديدا إلى المكتبة الخاصة فيه ، حيث عقدا اجتماعًا في جو أخوي وحميمي ودافيء .

وقبيل مأدبة العشاء الملكية استقبلت أوركسترا موسيقيةالضيوف على أنغام قطع موسيقية شهيرة.

كل هذه المحطات في الزيارة دفعت الملك حمد إلى شكر الملك تشارلز الثالث ، في كلمة ألقاها بالمناسبة "، ويقول له بحرارة "إن لمساتكم الشخصية ومبادرتكم الكريمة هي محل تقدير حار مني ومن عائلتي ومن أبناء البحرين الاعزاء ".

علاقة قوية منذ أيام الشباب

تعود العلاقة بين الملك حمد والملك تشارلز الثالث إلى أيام شبابهما، وتعززت مع مرور الزمن بعد أن أصبح كلاهما وليًا للعهد ثم ملكًا.فقد كان الأمير تشارلز أيام كان وليا للعهد معروفًا بحرصه على زيارة البحرين وحبه لرحلات الصيد مع الملك حمد .

جانب من حفل الاستقبال الملكي في قصر ويندسور

من جهته،حرص الملك حمد على توطيد علاقاته بالعائلة المالكة البريطانية، مستمرًا في إرث والده الشيخ عيسى بن حمد آل خليفة، الذي كانت له علاقات طيبة بالملكة إليزابيث الثانية ، و يقيم في قصر ويندسور كلما زار المملكة المتحدة.

بدوره ، حرص الملك حمد أيضا على زيارة الملكة إليزابيث الثانية ثلاث مرات في السنة، حيث كانت توجه له دعوة خاصة هو ومجموعة قليلة من الأصدقاء لتناول الشاي وفقا للتقاليد البريطانية ، إلى جانب دعوته لحضور سباقات الخيل في ويندسور ، والتي تعد البحرين أحد رعاتها الرئيسيين .

وكان الملك حمد قد قام عقب الاستقبال الرسمي في قصر ويندسور بتقديم جائزتي سباق وندسور للخيل لعام 2024 لأفضل فوج من سلاح الفرسان الملكي ولأفضل فريق مدفعية من فرقة الملك المدفعية الملكية للخيول.

رفقاء درب

في كلمته ،وصف الملك تشارلز الثالث علاقته بالملك حمد بأنها علاقة "رفقاء درب "، مشيرا إلى أن ما يجمعهما هو الاهتمام والجهود المشتركة على مر السنين في عدد من القضايا ،مثل الحفاظ على التراث ، وتطوير الإمكانات البشرية والنهوض بالأجيال القادمة ، وإنشاء مدن جديدة ومستدامة تحتفظ بهويتها ، وتعمق الفهم والتواصل بين مختلف الاديان والمعتقدات ، إلى جانب الاهتمام بالبيئة والطبيعة وتشجيع قيم التسامح وجهود الاحتواء بما يسهم في خلق مجتمع أكثر شمولية وتكاثفا .

تشارلز الثالث وانجازات الملك حمد خلال 25 عاما

تطرق الملك تشارلز الثالث إلى الإنجازات والمحطات التاريخية المهمة التي حققتها مملكة البحرين تحت قيادة الملك حمد خلال 25 عاما . وهو ما شكل مفاجأة للعاهل البحريني الذي تأثر كثيرا بكلام الملك تشارلز الثالث الذي أبى ألا يفوت الفرصة لمشاطرته فرحة الاحتفال باليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم في بلاده .

في سياق ذلك ،قال الملك حمد إن علاقة الصداقة القوية والمتجذرة التي تربط بلاده بالمملكة المتحدة "ساعدتنا في بناء نموذجنا البحريني الفريد في مجالات التعليم والصحة والمصارف والاستثمار والأمن والعدالة. فنحن في نهاية المطاف دولتان تتعايشان على التجارة والانفتاح والمشاركة ".

روابط الثقة والاطمئنان

خاطب عاهل البحرين الملك تشارلز الثالث قائلا :" يتجسد الارتباط الوثيق بين بلدينا ، في الروابط القوية التي تربطنا بجلالتكم وعائلتكم ، والتي تمنحنا الثقة والاطمئنان ، وشخصا نعود إليه إذا ما تطلب الأمر الدعم".

ولم يخف الملك حمد إيمانه بأن الملك تشارلز الثالث يضع مصالح البحرين في الاعتبار ، مشيرا إلى أنه من بين الأمثلة ذات الصلة بهذه العلاقة "تعاوننا في مجال الدفاع ، وهذا ليس تحالفا جديدا".

الإرث الثري للملكة الراحلة إليزابيث الثانية

لم ينس عاهل البحرين أيضا التطرق إلى الإرث الثري للملكة الراحلة إليزابيث الثانية ، التي قال عنها " إن تفاني الملكة إليزابيث الثانية وخدمتها كانت مصدر الهام بالنسبة لنا جميعا ".

واضاف :" لقد تأملت كثيرا في الصداقة الصادقة التي قدمتها لي ، وسوف أتذكر اهتمامنا المشترك بالخيول ".

بيان قصر ويندسور حول منح الملك حمد وساما رفيعا

وزاد الملك حمد مخاطبا الملك تشارلز الثالث "إن حياة والدتكم الطويلة والغنية ستظل حية من خلال عمل جلالتكم الدؤوب بكل التفاني والالتزام .فجلالتكم تتمتعون بنفس القيم والسمات الشخصية التي أقدرها كثيرا".

أعضاء الوفد الرسمي البحريني

وسام رفيع للملك حمد

منح الملك تشارلز الثالث عاهل البحرين وساما رفيعا هو وسام "فارس الصليب الأكبر في النظام الملكي الفيكتوري"،وهو تقدير لم يمنح لأي قائد خليجي من قبل.

وسام "فارس الصليب الأكبر في النظام الملكي الفيكتوري"

في غضون ذلك،علم موقع ""الخليج 365" "أن الملك تشارلز الثالث سيقوم قريبا بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين سيجري تحديد موعدها لاحقا ، بعد أن وجه له الملك حمد بن عيسى ال خليفة ،خلال مأدبة العشاء الملكية ، دعوة رسمية لزيارة المملكة .

وبذلك يكون عبق التاريخ قد حضر بامتياز في زيارة الملك حمد للمملكة المتحدة ، مثلما حضر أريج المستقبل المبشر بعلاقات أكثر من واعدة ، وأكثر ازدهارا .