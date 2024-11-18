أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني في شارع مار الياس - بيروت قرابة الساعة الثامنة من مساء اليوم عن اندلاع النيران داخل مبنى الديار - بلوك B حيث احترق قسم كبير منه وامتدت النار الى بلوك A حيث توجد محلات تجارية لبيع العطور وهي من المواد السريعة الاشتعال، ومكتبة، وشقتين، ومستودعات. كما طالت النيران خزانات مازوت ما أدى إلى انفجارها واشتعالها.
هرع عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، الى موقع الحريق في محاولة للسيطرة على النيران بأقصى سرعة ممكنة.
وقد شدد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار على "ضرورة تكثيف الجهود للحؤول دون امتداد النيران الى الأبنية السكنية المجاورة. فنفذت العمليات بالسرعة المطلوبة بمتابعة حثيثة من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي".
وفي هذه الاثناء يعمل العناصر على تنفيذ المراحل النهائية من عمليات التبريد، توازيا تم انتشال جثامين ٤ شهداء وإنقاذ ٢٢ جريحاً نقلوا بواسطة جهات أخرى الى المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: انتهاء عمليات الإطفاء في مار الياس - بيروت وانتشال جثامين ٤ شهداء وإنقاذ ٢٢ جريحاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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