اعتبر النّائب ​أديب عبد المسيح​، في تصريح، أنّ "الاستقلال في الحرب ليس عطلة"، مذكّرًا النّواب بـ"ضرورة القدوم إلى مجلس النّواب يوم عيد الاستقلال، لنجتمع في القاعة العامّة ونعيد تثبيت الاستقلال الّذي يجمع كلّ اللّبنانيّين، ونشدّد على ثلاثيّة السّيادة والحرّيّة والاستقلال. لنتكلّم بخطاب واحد جامع، وهو النّشيد الوطني".

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المسيح دعا النواب للاجتماع بالمجلس يوم عيد الاستقلال: لنشدد على ثلاثية السيادة والحرية والاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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