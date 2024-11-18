شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مبتعث ضمن برنامج تدريبي لتعزيز الاستدامة المهنية بالقطاع الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية برنامجاً تدريبياً يستهدف 100 مبتعث ضمن برنامج الابتعاث الثقافي، بهدف تنمية الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاعات الثقافية وتعزيز الاستدامة المهنية لهم.

يتضمن البرنامج تدريب الخريجين السعوديين في المؤسسات والشركات بدول الابتعاث، حيث تصل مدة التدريب إلى 12 شهراً في التخصصات الثقافية المعتمدة ضمن برنامج الابتعاث الثقافي.

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تنمية القطاع الثقافي

وتهدف هذه المبادرة إلى تنمية رأس المال البشري في القطاع الثقافي والفنون، وتعزيز التعاون المشترك بين وزارة الثقافة وصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب والتوظيف في القطاع الثقافي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تدعم الكوادر الوطنية وتعزز استدامتها المهنية، وتحفيز القوى العاملة في القطاع الثقافي لتبني أنماط عمل حديثة تتماشى مع متطلبات المهن الثقافية.