شكرا لقرائتكم خبر عن توفّر 417 مليون دولار.. تطوير أعلاف جديدة للأسماك تعزز الاستزراع المائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) ووزارة البيئة والمياه والزراعة تقدمًا ملموسًا في بناء قطاع الاستزراع المائي محليًا وبشكل مستدام في المملكة، وذلك من خلال برنامج تطوير الاستزراع المائي المشترك، المتوقع أن يسهم في إنتاج حوالي 280,000 طن من المنتجات البحرية في البداية، لتصل إلى 530,000 طن سنويًا بحلول عام 2030 .

وجرى الإعلان عن إنجازات البرنامج خلال ورشة العمل الدولية السادسة لتطوير الاستزراع المائي السعودي، التي عُقدت في كاوست بتاريخ 14 نوفمبر 2024.

وأحرزت شركة المنارة للتطوير - وهي شركة استشارية بيئية مقرها كاوست وتتولى الإشراف على البرنامج - تقدمًا كبيرًا في تعزيز الأمن الغذائي عبر تحسين إنتاج الأسماك وتطوير استراتيجيات استزراع مائي مستدامة .

وتشكل تغذية الأسماك ما يصل إلى 70% من تكاليف إنتاجها، مما يعني أن تحسين نسبة تحويل الأعلاف السمكية (FCR) - وهي مقياس لكفاءة إنتاج الأسماك - قد يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف.



تطوير تركيبات الأعلاف



وطوّر فريق المنارة للتطوير أكثر من 30 تركيبة جديدة للأعلاف السمكية، حققت تحسينات ملحوظة تتراوح بين 10-15% في نسبة تحويل الأعلاف، ومن 15-35% في نسبة تحويل الطاقة لأنواع مختلفة من الأسماك تحت ظروف البحر الأحمر .

وصرّح الدكتور علي محمد الشيخي، وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية والثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة: "في حال تطبيق جميع الأنظمة الغذائية التي طورناها على نطاق صناعي في

وطوّر فريق المنارة للتطوير أكثر من 30 تركيبة جديدة للأعلاف السمكية، حققت تحسينات ملحوظة تتراوح بين 10-15% في نسبة تحويل الأعلاف، ومن 15-35% في نسبة تحويل الطاقة لأنواع مختلفة من الأسماك تحت ظروف البحر الأحمروصرّح الدكتور علي محمد الشيخي، وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية والثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة: "في حال تطبيق جميع الأنظمة الغذائية التي طورناها على نطاق صناعي في السعودية للوصول إلى أهداف الإنتاج لعام 2030، فسنتمكن من توفير نحو 417 مليون دولار سنويًا في تكاليف الإنتاج".

تلبية احتياجات السوق



وقال الدكتور إيان كامبل، نائب رئيس معهد التحول الوطني في كاوست: "يعتبر الأمن الغذائي أولوية رئيسية في السعودية، ولهذا نعمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على تسريع نمو قطاع الاستزراع المائي المحلي لتلبية احتياجات المملكة من المنتجات البحرية وتعزيز الاقتصاد.

تكاثر واستزراع أنواع جديدة