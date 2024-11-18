شكرا لقرائتكم خبر عن ينطلق غدا.. 6 أهداف لمنتدى المرأة الاقتصادي في غرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

6 أهداف يهدف المنتدى إلى تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة، واستعراض مدى تأثير مشاركتها على النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على أداء المرأة في ظل تنفيذ مستهدفات الرؤية، وبحث الفرص والإمكانات المتاحة لتمكين القيادة الفاعلة، فضلاً عن التعريف بأوجه التنمية في المملكة والمنطقة ودور المرأة في مجالاتها المختلفة. 4 جلسات يشهد المنتدى الذي يستمر حتى يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024م، عقد أربع جلسات وعدد من ورش العمل تتناول تطورات المرأة

ويناقش المنتدى الفرص والممكنات المتاحة للمرأة في منظومة ريادة الأعمال وسُبل تعزيز أدوارها فيها وما يمكن أن تؤديه لضمان استدامة شركاتهن، ودور ها المحوري في التنمية الاقتصادية بكافة قطاعاتها المختلفة، فضلاً عن التدريب وأهميته في تأهيلها للقيادة الناجحة، وذلك وسط مشاركة العديد من المتخصصين والمتخصصات والمسؤولات والأكاديميات والمهتمين والمهتمات بالشأن الاقتصادي بوجه عام وقطاع الأعمال النسائي بوجه خاص. نهضة تنموية وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، إن المرأة تمثل مصدر ًا أساسيًا لإصلاح المجتمعات والشريك الفاعل في مسيرة نهضتنا التنموية، وإنها قدمت أروع الأمثلة على تحمل المسؤولية، وأصبحت حاضرةً بقوةٍ ومؤثرةً بفاعلية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته عالميًا، معبرًا عن اعتزازه بالأدوار التي تقوم بها فيما تعاصره البلاد من نهضة تنموية شاملة.

ولفت إلى أن حرص غرفة الشرقية على تنظيم منتدى المرأة الاقتصادي، يأتي بهدف تقوية الروابط وتحفيز التفاعل البناء وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني، الذي يشهد حاليًا انطلاقةٍ جديدة هدفها استغلال كافة مقومات الدولة وعلى رأسها المورد البشري، مؤكدًا أن الغرفة دائمًا ما تُقدم الدعم والمشورة عبّر قنواتها المتنوعة للارتقاء بمستوى المرأة بخاصة في المجالات الاقتصادية، وذلك بحثهن على إيجاد آليات التطوير والتحديث في مجالات الإنتاج وإدارة الأعمال. تمكين القيادة الفاعلة وأوضح الرزيزاء أن المنتدى الذي ينطلق تحت شعار تمكين القيادة الفاعلة، يأتي امتدادًا للنسخ السابقة التي نظمتها الغرفة وشهدت تفاعلاً كبيرًا وخلّصت إلى جملة من التوصيات الداعمة لمسيرة المرأة في القطاع الاقتصادي، متمنيًا أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات تتماشى مع رؤية المملكة 2030م، التي أكدت على أن المرأة أحد أهم عناصر انطلاق المملكة نحو المستقبل، مشيرًا إلى أن المنتدى فرصة جادة للاستفادة مما يعرض خلاله من تجارب في العمل الحر وريادة الأعمال، فضلاً عن كونه فرصة للمعرفة بآليات وأدوات تدعيم دور المرأة الاقتصادي. الدمام - شريف احمد - تنطلق غدا فعاليات النسخة الثامنة من منتدى المرأة الاقتصادي 2024م، بغرفة الشرقية، وذلك برعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ويأتي تحت عنوان (تمكين القيادة الفاعلة).يهدف المنتدى إلى تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة، واستعراض مدى تأثير مشاركتها على النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على أداء المرأة في ظل تنفيذ مستهدفات الرؤية، وبحث الفرص والإمكانات المتاحة لتمكين القيادة الفاعلة، فضلاً عن التعريف بأوجه التنمية في المملكة والمنطقة ودور المرأة في مجالاتها المختلفة.يشهد المنتدى الذي يستمر حتى يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024م، عقد أربع جلسات وعدد من ورش العمل تتناول تطورات المرأة السعودية في ظل الرؤية بقراءة دورها الفاعل والمؤثر في تحقيق مستهدفاتها.ويناقش المنتدى الفرص والممكنات المتاحة للمرأة في منظومة ريادة الأعمال وسُبل تعزيز أدوارها فيها وما يمكن أن تؤديه لضمان استدامة شركاتهن، ودور ها المحوري في التنمية الاقتصادية بكافة قطاعاتها المختلفة، فضلاً عن التدريب وأهميته في تأهيلها للقيادة الناجحة، وذلك وسط مشاركة العديد من المتخصصين والمتخصصات والمسؤولات والأكاديميات والمهتمين والمهتمات بالشأن الاقتصادي بوجه عام وقطاع الأعمال النسائي بوجه خاص.وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، إن المرأة تمثل مصدر ًا أساسيًا لإصلاح المجتمعات والشريك الفاعل في مسيرة نهضتنا التنموية، وإنها قدمت أروع الأمثلة على تحمل المسؤولية، وأصبحت حاضرةً بقوةٍ ومؤثرةً بفاعلية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته عالميًا، معبرًا عن اعتزازه بالأدوار التي تقوم بها فيما تعاصره البلاد من نهضة تنموية شاملة.ولفت إلى أن حرص غرفة الشرقية على تنظيم منتدى المرأة الاقتصادي، يأتي بهدف تقوية الروابط وتحفيز التفاعل البناء وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني، الذي يشهد حاليًا انطلاقةٍ جديدة هدفها استغلال كافة مقومات الدولة وعلى رأسها المورد البشري، مؤكدًا أن الغرفة دائمًا ما تُقدم الدعم والمشورة عبّر قنواتها المتنوعة للارتقاء بمستوى المرأة بخاصة في المجالات الاقتصادية، وذلك بحثهن على إيجاد آليات التطوير والتحديث في مجالات الإنتاج وإدارة الأعمال.وأوضح الرزيزاء أن المنتدى الذي ينطلق تحت شعار تمكين القيادة الفاعلة، يأتي امتدادًا للنسخ السابقة التي نظمتها الغرفة وشهدت تفاعلاً كبيرًا وخلّصت إلى جملة من التوصيات الداعمة لمسيرة المرأة في القطاع الاقتصادي، متمنيًا أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات تتماشى مع رؤية المملكة 2030م، التي أكدت على أن المرأة أحد أهم عناصر انطلاق المملكة نحو المستقبل، مشيرًا إلى أن المنتدى فرصة جادة للاستفادة مما يعرض خلاله من تجارب في العمل الحر وريادة الأعمال، فضلاً عن كونه فرصة للمعرفة بآليات وأدوات تدعيم دور المرأة الاقتصادي.