"حزب الله": استهدفنا مستوطنة غورنوت هغليل وقاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:00 من صباح اليوم الإثنين، مستوطنة غورنوت هغليل؛ بصلية صاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 11:10 من صباح اليوم، قاعدة شراغا (المقرّ الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصلية صاروخيّة".