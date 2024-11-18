بالصّور- مشاهير في حفل توزيع جوائز المحافظين الأكاديميّة، إليكم قائمة التّكريمات

بحضور حشد كبير من المشاهير، أقيم في القاعة الكبرى في مركز هوليوود وهايلاند، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، حفل توزيع جوائز محافظيّ الأكاديميّة ٢٠٢٤ بنسخته الـخامسة عشرة. وهو جزء من موسم جوائز هوليوود، حيث تمّ تكريم شخصيّات ساهمت بإنجازات بارزة وأعمال إنسانيّة في صياغة السّينما.

منح الحدث جوائز الأوسكار الفخريّة لكوينسي جونز وجولييت تايلور لمساهماتهما في صياغة السّينما. كما حاز كاتب السّيناريو والمخرج البريطانيّ ريتشارد كيرتس جائزة جان هيرشولت الإنسانيّة لجهوده الخيريّة الواسعة النّطاق. كما تمّ تكريم المنتجَين مايكل جي ويلسون وباربرا بروكولي بجائزة “إيرفينغ جي ثالبيرج” التّذكاريّة لعملهما الإنتاجيّ العالي الجودة، ولا سيّما في سلسلة “جيمس بوند”.

يتمتّع كوينسي جونز، وهو شخصيّة مرموقة في إنتاج الموسيقى والأفلام، بمسيرة مهنيّة تمتدّ لأكثر من سبعة عقود مع مساهمات في أفلام شهيرة مثل “The Color Purple”. حاز سابقًا جائزة جان هيرشولت الإنسانيّة عام 1994. أمّا جولييت تايلور، المعروفة بعملها في اختيار الممثّلين، فقد قامت بتنسيق فرق موسيقيّة لـ “Taxi Driver” و”Schindler’s List”.

وقد شارك ريتشارد كيرتس، المعروف بأغانيه النّاجحة مثل أغنية “Love Actual”، في منظّمة Comic Relief وإطلاق حملة “إجعل الفقر تاريخًا”، ممّا يسلّط الضّوء على التزامه القضايا العالميّة. على صعيد الإنتاج، نجح ويلسون وبروكولي في ترسيخ سلسلة أفلام “بوند” عبر الأجيال، بما في ذلك “Skyfall” و”No Time to Die”.

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شهد الحدث تألّق عدد كبير من الفنّانين على السّجّادة الحمراء أبرزهم: جنيفر لورانس، إليزابيث أولسن، دانييل كريج، توم هانكس، ريتا ويلسون، أنجلينا جولي وابنها نوكس، دينيس فيلنوف، جنيفر لوبيز، ديمي مور، نيكول كيدمان، سيلينا غوميز، زوي سالدانيا، كيت وينسلت، باميلا أندرسون، شارون ستون، روبي ويليامز والكثير غيرهم.