الامارات | قمة المليار متابع تعلن عن انضمام "يانغو بلاي" إلى قائمة شركاء النسخة الثالثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كشفت قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، عن انضمام "يانغو بلاي"، الخدمة الترفيهية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تجمع بين بث الفيديو والموسيقى والألعاب الصغيرة في مكان واحد، إلى قائمة شركاء النسخة الثالثة للقمة التي تنطلق في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2025، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وتجسد هذه الشراكة حرص قمة المليار متابع و"يانغو بلاي"، على دعم الإبداع ونشر المعرفة والارتقاء بصناعة المحتوى الهادف، وتمكين صناع المحتوى من تطوير مهاراتهم وفق أحدث المستجدات العالمية، وبما يعكس حرص الطرفين على ضرورة إبرام شراكات تعاون تساهم في دعم الابتكار في العالم الرقمي.

توسيع دائرة الشركاء

وقالت عالية الحمادي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: تعكس الشراكة مع "يانغو بلاي" حرص قمة المليار متابع على توسيع دائرة الشركاء لتعزيز مساعي القمة في رسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى الرقمي والإعلام الجديد في العالم، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة المحتوى الهادف وآليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت: تحفل النسخة الثالثة من القمة بالكثير من التجارب التعليمية المتنوعة والاستثنائية عبر مجموعة واسعة من الجلسات والنقاشات وورش العمل التفاعلية، التي يقدمها نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى في مجالات مختلفة في الإعلام والترفيه والرياضة والتعليم والتكنولوجيا والألعاب والرياضات الإلكترونية والكوميديا والاقتصاد والسياحة وغيرها، الأمر الذي يمثل فرصة جيدة تضمن حضوراً موسعاً للشركاء والرعاة.

فرصة مثالية

بدوره قال رومان شيمانسكي، مدير أعمال "يانغو بلاي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "فخورون بالشراكة مع قمة المليار متابع، القمة الأكبر من نوعها في العالم والتي تحظى باهتمام عالمي واسع النطاق نتيجة مساهمتها الكبيرة في تهيئة المناخ المثالي لنمو الصناعات الإبداعية، ونحن واثقون من أن هذه الشراكة ستثمر عن توفير حلول مبتكرة تدعم صناع المحتوى وتعزز من قدراتهم الإبداعية".

وقال شيمانسكي: ننظر إلى شراكتنا مع قمة المليار متابع كفرصة مثالية لنا، حيث تعكس التزامنا بدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا وصناعة المحتوى الرقمي والترفيهي، وحرصنا على توسيع آفاق التعاون في هذه المجالات، كما يمثل الحدث فرصة لنا للتعريف بحلولنا التكنولوجية المتقدمة بين جمهور واسع يتخطى المليار متابع، وإبرام شراكات تعاون مع كبار المؤثرين وصناع التغيير في العالم الرقمي.

إضافات ثرية

وتشهد النسخة الثالثة من قمة المليار متابع عدداً من المحاور والإضافات الثرية، منها إطلاق جائزة مالية قدرها مليون دولار تُمنح لصانع محتوى يقدم محتوى هادفاً ومبتكراً ويحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمعات.

كما تشهد القمة إطلاق البرنامج الأول من نوعه "الاستثمار مع صناع المحتوى"، والذي يستهدف توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى، لطرحها أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات التي تتولى بدورها رعاية الفكرة والاستثمار فيها.

يذكر أن قمة المليار متابع تسعى إلى مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى أفراداً ومؤسسات على جميع منصات التواصل الاجتماعي لمناقشة كيفية مساهمة الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.