أشارت اللّجنة المركزيّة للإعلام والتّواصل في "التيار الوطني الحر"، في بيان، إلى أنّ "العدو الإسرائيلي أضاف باستهداف مسؤول العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله" محمد عفيف ومجموعة من رفاقه، جريمةً جديدةً إلى لائحة جرائمه الوحشيّة الّتي تستهدف المدنيّين اللّبنانيّين، من إعلاميّين وهيئات صحيّة وعناصر الدّفاع المدني، في أبشع تمزيق لقوانين الحرب واتفاقيّات جنيف والقانون الدّولي الإنساني".
وتقدّمت من "حزب الله" والجسم الإعلامي اللّبناني عمومًا بأحر التّعازي والتّضامن"، مؤكّدةً "أهميّة الإعلام الحر في تجسيد الوطنيّة اللّبنانيّة في مواجهة العدوان".
كانت هذه تفاصيل خبر "التيار" عزّى بمحمد عفيف: نؤكد أهمية الإعلام الحر بتجسيد الوطنية اللبنانية بمواجهة العدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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