تكنولوجيا: إطلاق شاشة Philips 4K IPS مقاس 27 بوصة بسعر 150 دولارًا فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Philips شاشة جديدة باسم 27E2N1800 في السوق الصينية، بسعر 1089 يوانًا (150 دولارًا)، وهي متاحة الآن عبر JD.com. تقدم الشاشة لوحة 4K UHD IPS مقاس 27 بوصة بدقة 3840 × 2160، مع معدل تحديث 60 هرتز.

توفر الشاشة سطوعًا يبلغ 300 نتس/م²، ونسبة تباين 1000:1، ووقت استجابة 4 مللي ثانية، مما يجعلها مناسبة للعمل الاحترافي والألعاب غير المكثفة.

تميزت الشاشة بتصميم إطار صغير لزيادة نسبة الشاشة إلى الجسم، مع غطاء خلفي غير لامع وحواف قوسية تضيف لمسة أناقة تناسب إعدادات المكاتب العصرية. تدعم نطاق ألوان sRGB بنسبة 99% وNTSC بنسبة 109%، مع عمق ألوان 10 بت (8 بت + FRC) لتوفير 1.07 مليار لون، مما يضمن تجربة ألوان دقيقة وسلسة للمبدعين.

جهزت الشاشة بميزات حماية العين مثل وضع LowBlue لتقليل الضوء الأزرق وتقنية Flicker-Free لتقليل وميض الشاشة، بجانب وضع القراءة السهلة لتقليل إجهاد العين أثناء قراءة النصوص الطويلة. كما تدعم الشاشة معايير VESA 100×100 مم للتركيب على الحائط، ولكن الحامل يباع بشكل منفصل.

توفر خيارات اتصال متعددة تشمل منفذي HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4، ويبلغ وزنها 3.28 كجم مع الحامل و2.92 كجم بدونه. كما صممت لتكون صديقة للبيئة بتغليف قابل لإعادة التدوير ومتوافقة مع معايير RoHS الصينية.

جدير بالذكر، كشفت Philips أيضًا عن أجهزة عرض ProPix وNeoPix 750 في وقت سابق هذا العام، المصممة لتلبية احتياجات التعليم والأعمال.

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