تكنولوجيا: إطلاق Apple AirTag 2: أداة أقوى وأكثر خصوصية لمكافحة السرقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لإطلاق الجيل الثاني من جهاز التعقب الذكي AirTag، والذي من المتوقع أن يتضمن العديد من التحسينات التقنية المهمة. تشير التسريبات إلى أن التصميم الجديد سيجعل الجهاز أكثر صعوبة في العبث به مقارنة بالإصدار السابق، ما يعالج بعض العيوب التي ظهرت مع الجيل الأول.

لم تقم أبل بتحديث AirTag منذ حوالي 4 سنوات، ربما بسبب الجدل الذي أثير حول الاستخدامات غير المشروعة لهذا الجهاز. ورغم أن الشركة صممته لتتبع المفاتيح أو الأمتعة أو الأشياء الشخصية الأخرى عبر الاتصال اللاسلكي بأجهزة آيفون، إلا أن AirTag استُخدم في حالات مثل سرقة السيارات والمطاردة، مما أثر على سمعته.

لم تتخل أبل عن هذا المفهوم، وفقًا لتقرير من مارك جورمان، أحد مساهمي بلومبرج. يتوقع أن يصل الجيل الثاني من AirTag في عام 2025 بتصميم محدث يجعل تفكيكه أكثر صعوبة، خاصة لإزالة مكبر الصوت المدمج. تهدف هذه التعديلات إلى تقليل إساءة الاستخدام وتعزيز الأمان.

بالإضافة إلى ذلك، قد يأتي “AirTag 2” بشريحة جديدة تمنح الجهاز مدى اتصال أكبر وأكثر استقرارًا. في هذه الأثناء، يُعرض الجيل الأول من AirTag بخصومات تصل إلى 10-19 دولارًا على أمازون، مما يجعله أكثر جذبًا للمستخدمين حتى إصدار النموذج الجديد.

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