تكنولوجيا: سماعات Anker Soundcore Q11i: بطارية تدوم 60 ساعة واتصال متعدد النقاط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل العلامة الفرعية Soundcore التابعة لشركة Anker على تطوير سماعات رأس جديدة تحمل اسم Q11i (موديل A3005). من المتوقع أن تأتي السماعات بمحركات بحجم 40 ملم، مع مقاومة تبلغ 16 أوم، ودعم نطاق تردد من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز.

تم تزويد السماعة بتقنية Bluetooth 5.3 التي تضمن اتصالًا مستقرًا ضمن نطاق 14 مترًا، كما تحتوي على منفذ إضافي مقاس 3.5 ملم لدعم الاستخدام السلكي.

تتيح سماعات Q11i ميزة الاتصال متعدد النقاط، مما يتيح للمستخدمين ربط أكثر من جهاز في نفس الوقت. وتوفر عمر بطارية يصل إلى 60 ساعة، مع دعم ميزة الشحن السريع التي تمنح 4 ساعات من التشغيل بعد شحن لمدة 5 دقائق فقط. تستغرق عملية إعادة الشحن الكاملة حوالي ساعتين عبر منفذ USB-C بقدرة 3.75 واط.

أشارت التسريبات إلى أن تصميم Q11i مشابه جدًا لسماعات Q20i السابقة (موديل A3004) التي تُباع حاليًا بسعر مخفض يبلغ 49.99 دولارًا على امازون. ومع ذلك، تأتي Q11i بإصدار Bluetooth محدث لكنها تفتقر إلى ميزة إلغاء الضوضاء النشط.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السماعات ستتوفر للبيع عبر الإنترنت أو ستظل حصرية للأسواق التقليدية. تُشير التسريبات أيضًا إلى سعر أقل مقارنة بـ Q20i، حيث يُتوقع أن يبلغ حوالي 50 دولارًا. ومن المنتظر أن تصدر المزيد من التفاصيل قريبًا.

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