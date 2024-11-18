شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى تجليسه.. جهود البابا تواضروس من أجل وحدة الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ12 لتجليس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسي مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة.

ويعمل البابا تواضروس دائما من أجل وحدة الكنيسة، تحقيقا لآيه إنجيل يوحنا "ليكن الجميع واحدا كما انك انت أيها الأب فى وانا فيكم ليكونوا هم أيضا واحدا فينا"، كما ذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية، وفي التالي نستعرض أبرزها:

- يستضيف قداسة البابا كل عام أسبوع الصلاة العالمي من أجل وحدة الكنيسة.

- مجلس كنائس مصر تم انشاءه فبراير 2013 ويضم:

الكنيسة القبطية الارثوذكسية

كنيسة الروم الأرثوذكس

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

الكنيسة الاسقفية بمصر

الكنيسة الإنجيلية

- حضر مراسم تجليس بطريرك الأقباط الكاثوليك في مارس 2013.

- سافر إلى لبنان للمشاركة فى صلاة جناز قداسة مارأغناطيوس زكا الأول بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق.

- زار قداسة الكاثوليكوس أرام الاول كاثوليكوس الأرمن الارثوذكس فى انتلياس بلبنان.

- في 1 سبتمبر 2014 زار قداســته مجلس الكنائس العالمي بجنيف.

- في 6 نوفمبر شارك قداسة البابا فى الاحتفال باليوبيل الذهبى لتأسيس مؤسسة البروأورينتا فى النمسا والتي تهدف للتواصل بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية القديمة.

- استقبل وفود من الكنيسة السويدية والكنيسة الانجليكانية الألمانية ورئيس أساقفة كاتنبرى وممثلي كنائس السويد وأسقف جوتنبرج وممثلى كنائس أمريكا.

- استقبال أبونا متياس بطريرك إثيوبيا بصحبه وفد كبير من الأباء الأساقفة الأثيوبين بأول زيارة لقداستة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- اشترك فى اللقاء الحادى عشر لرؤساء الكنائس الارثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط فى 19 مارس 2015، وذلك في إطار العلاقة الوثيقة التي تربط بين الكنائس.

- الاحتفال بيوم المحبة الاخوية ما بين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية في 10 مايو من كل عام.

- حضور اجتماعات مجلس كنائس الشرق الأوسط الدورة الحادية عشر بالعاصمة الأردنية عمان ويشارك فيها 24 من رؤساء الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط .

- استقبال المطران ثيؤدوسيوس عطالله رئيس أساقفة سبسطة للروم الارثوذكس بالقدس في ديسمبر 2015.

- استقبال البطريرك ماربشارة الراعي بطريرك الكنيسة الأنطاكية المارونية في ديسمبر 2015.

- استقبل المطران برونو موزارو سفير الفاتيكان في مصر يناير 2016 .

- استقبال أسقف الكنيسة الهندية الأرثوذكسية الأسقف جيفارغيسا ماريوليوس في مارس ورئيس الكنيسة الإنجيلية بأسكتلندا في يناير 2016 القس أنجوس موريسون.

- استضاف وفدا من الرهبنة الروسية فب نوفمبر 2016 .

- زيارة قداسة البابا فرنسيس الأول بابا روما على رأس وفد رسمي إلى القاهرة يوم الجمعة والسبت 18، 19 إبريل 2017 وعقد خلاله لقاءا وزيارة إلى الكاتدرائية بالقاهرة والمقر البابوي.

- استقبال الوفد المسكوني لكنائس إنجلترا في 2 فبراير 2019 .

- استضافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الجمعية العمومية الثانية عشر لمجلس كنائس الشرق الأوسط في مايو 2021 .

- الزيارة التاريخية الثانية للفاتيكان للاحتفال بمرور 50 عام على عودة العلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية.