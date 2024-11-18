شكرا لقرائتكم خبر عن أدوار متعددة لأكاديمية الفنون.. استعدادات مكثفة لافتتاح المستشفى قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، العديد من المشروعات الخدمية التى تم البدء فيها ومن بينها البدء فى مشروع المستشفى، وذلك بهدف تقديم الرعاية الطبية للطلاب .

ويأتى مشروع مستشفى أكاديمية الفنون ضمن الرؤية المتكاملة لتطوير الأكاديمية والاستفادة القصوى من أصول الأكاديمية بجانب العمل على تعدد أدوار أكاديمية الفنون بحيث لا يقتصر دورها على الإشعاع الفني والثقافى فقط بل يمتد لتقديم الدور الخدمى ممثلا في الرعاية الصحية، والذى لن يكون قاصرا فقط على المنتمين للأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وباقى العاملين بل ويمتد ليشمل الأحياء السكنية، وذلك في إطار حرص الأكاديمية على تقديم الخدمية المجتمعية والمسئولية تجاه المجتمع والعمل أيضا من جهة أخرى على تعظيم موارد الأكاديمية المالية.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون لـ ”الخليج 365”: "مشروع المستشفي داخل أرض الأكاديمية على مساحة 5500 متر مربع منها مساحة مباني 4000 متر مربع بإجمالي مسطح أدوار 19800 متر مربع مقسمة على 11 دور " أرضي و 10 أدوار متكرر".

وأضافت "جبارة": "مشروع المستشفى يهدف إلى تقديم خدمات طبية متكاملة حيث يحتوى على 5 غرف عمليات منها وحدة قسطرة للقلب وثلاثة وحدات للرعاية المركزة وكذا حضانات الأطفال، وكذلك وحدة لغسيل الكلى وقسم للعلاج الكيماوي وكذلك قسم للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى العيادات الخارجية المتكاملة في كافة التخصصات الطبية بكل خدماتها من أقسام للمعامل وأقسام للأشعة وبنك للدم وكذلك ايضاً كافة الخدمات اللوجستية المكملة كالأقسام الإدارية وقسم الطوارئ والمغاسل والمطاعم وشبكات الغازات الطبية.

وأضافت "جبارة": تحتوى المستشفى على 125 غرفة لإقامة المرضى إضافة للقسم الخاص بإقامة الفرق الطبية بخدماتها المختلفة من مطعم وكافيتريا واستقبال للزوار وتم تصميم المستشفى بالكامل سواء التصميم المعماري أو تصميم البنية التحتية طبقاً للكود المصري الرسمي الموضوع للمستشفيات والأبنية الطبية ومراعاة كافة الخدمات اللوجستية والفنية والتقنية التي تعزز تحقيق الكود المطلوب في التصميم.

لافتة إلى أن المشروع يقوم على تنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كمقاول عام للمشروع والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء كإستشاري عام للمشروع وذلك بإشراف ومتابعة الإدارة الهندسية وإدارة المشروعات من داخل الأكاديمية.

يذكر أن مشروع المستشفى تم البدء فيه من عام 2021 وجاري الانتهاء منه ليكون جاهزاً للإستقبال الأجهزة الطبية والفرش الطبي خلال عام 2025.