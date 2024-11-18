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وزارة الصحة: المضادات الحيوية خط الدفاع ضد الالتهابات البكتيرية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 03:42 م
قالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية خط الدفاع ضد الالتهابات البكتيرية، وتابعت: يجب تناولها تحت إشراف طبى.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية التى يجب تجنبها للحفاظ على سلامة المريض، بحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت الاستخدمات الخاطئة الأتى :-

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التي حددها الطبيب.

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

- استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع للطبيب.

- استخدام المضاد الحيوي الذي وصف لشخص آخر أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

 


انفوجراف

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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