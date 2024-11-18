شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 3 من رهبانه للكرسى البابوى.. تعرف على دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى تجليس المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117، وكان أوصى البابا شنودة بدفن جسده في مقبرة خاصة في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وقام البابا شــنودة الثالث بعمل الميرون داخل دير الأنبا بيشوي 6 مرات في الفترة ما بين (1981 إلــى 2008م)، كما قام البابا تواضروس الثاني أيضًــا بعمــل الميــرون 3 مرات فيــه (إبريل 2014م و مارس 2021م )، وبذلـك يكون قد تم عمل الميرون في ديــر الأنبــا بيشوي 9 مرات حتى عام 2021.

ومن رهبان الدير 3 ارتقوا إلى الكرسي البابوي، هما:

- قداسة البابا غبريال الثامن الــ97.

- قداسة البابا مكاريوس الثالث الــ114.

- قداسة البابا تواضروس الثاني الــ118.

ويعتبر دير الأنبا بيشـوي مـن أقـدم الأديـرة الموجـودة في مصر والعالم كله، حيــث يرجــع تاريخــه إلى أواخر القرن الرابع الميـلادي، وقد أسسه الأنبا بيشوي.

ويحتوي الدير على (بئر الشهداء – المائدة الأثرية – الطاحونة الأثرية – الحصن القديم – القلالي القديمة – سور الدير – الطافوس – كاتدرائية دير الأنبا بيشوي – مزار المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث).

كما يشمل الدير على كنائس عديدة منها (كنيسة الأنبا بيشوي الأثرية، كنيسة الشهيد أبسخيرون القليني، كنيسة السيدة العذراء والبابا بنيامين الأول، كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، كنيسة الأنبا أنطونيوس).