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قصة نجاح الدكتور فراس خليل في أول عملية زراعة قلب بالروبوتات.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله السواحة، قصة نجاح الدكتور الجراح فراس خليل في أول عملية زراعة قلب بالروبوتات .

وقال “السواح” خلال تصريحات تلفزيونية: الدكتور فراس خليل، أول دكتور جراح سعودي بدعم من سيدي ولي العهد يحقق أول زراعة قلب بالروبوتات .

وتابع: زراعة القلب التقليدية، يتم عمل فتحة بالصدر من 20 إلى 30 سم، ويعطون الدواء حتى ينزلون المناعة ويظل من ثلاثة شهور إلى سنة حتى يتعافى .

وأضاف: فعملية زراعة القلب التقليدية عملية معقدة، على العكس من استخدام الروبوتات العملية بسيطة جداً وتتم بسهولة خلال ساعتين ويتعافى المريض في خلال 12 يوم .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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