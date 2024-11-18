شكرا لمتابعة خبر عن القصـاص من جانِِ قتــل مواطنا بآلة حادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت الوزارة أن محمد بن قادي بن سالم العنزي – سعودي الجنسية – أقدم على قتـل فايز بن فوزان بن رويشد الرويلي – سعودي الجنسية – وذلك بطـعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفـاته بسبب خلاف بينهما.

وأضافت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة, وبإحالته إلى المحكمة المختصة.

وأكدت أنه صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقـتله قصاصًا, وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وقد تم تنفيذ حكم القـتل قصاصًا بالجاني محمد بن قادي بن سالم العنزي، اليوم.