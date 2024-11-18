شكرا لمتابعة خبر عن رئيس البرازيل يستقبل وزير الخارجية في قمة مجموعة العشرين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل رئيس دولة البرازيل، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ليرأس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين.

وسافر الأمير فيصل إلى البرازيل نيابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، تعزيزًا لدور المملكة المحوري في الساحة العالمية.

ومن المقرر أن يشارك وفد المملكة في عدد من اجتماعات القمة، التي ستبحث المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وستتناول تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار العالميين.