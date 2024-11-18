شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل منى زكي بعد معرفة تاريخ ميلاد أحمد حلمي وسر رفض والدها الزيجة والان مع تفاصيل الخبر

جمع النجمان أحمد حلمى ومنى زكى نفس تاريخ الميلاد والحب والزواج ونفس المهنة، حيث يتصادف اليوم 18 نوفمبر مع يوم ميلادها وهى مصادفة غريبة تحدثت عنها النجمة منى زكى خلال لقائها في برنامج سهرانين مع النجم أمير كرارة حيث كشفت عن رد فعلها بعد معرفة تاريخ ميلاد أحمد حلمي عندما تقدم لخطبتها قبل 22 سنة وقالت: "عندما قال لى أحمد حلمى أن تاريخ ميلاده 18 نوفمبر كنت فاكراه بيشتغلنى علشان بيرسم عليا وابتديت أقوله أنت أكيد كذاب يقولى والله هصورلك البطاقة، أقوله استحالة يعنى إيه نفس اليوم".

وأشارت منى زكى إلى أنها اكتشفت بعد ذلك أن كلام أحمد حلمى حقيقة ولكنها لم تسعد يهذا الأمر قائلة: "للأسف عيد ميلادنا في نفس اليوم، والحقيقة أن ده بيبقى حاجة مش ظريفة أوى، لأنى ببقى طول اليوم حاسة إن ده يوم جوزى مش اليوم بتاعى، فبعد سنين طويلة بتفقد الاحتفال بعيد ميلادك وأصبح مش موجود أساسًا لأنه بالنسبة لى يوم أحمد، وهو كمان أكيد بيكون حاسس نفس الإحساس ده".

وكشفت منى زكى عن رفض والدها لزواجها من أحمد حلمى فى البداية موضحة: "أبويا كان رافض.. كنت بجيب قرايبى عشان يقنعوا بابا بجوازى من أحمد حلمى" وكان يقول: "مين ده اللى جاى ياخد بنتى منى.. لكن فى النهاية أبويا توفى على إيدى أنا وحلمى"، ومضيفة:"الحقيقة حلمى حنين ومش بيتكسف يقول مشاعره على عكس الرجالة، حبيت ده جدا ومازلت".

وحكت منى زكى إنها كان لديها قصة حب قبل زواجها من حلمى لكنها فشلت، بعدها نصحنى والدى نصيحة قائلا: "خليكى يا منى زى النجيلة " بمعنى أن الحركة قد تكن ابطأ على النجيلة لكن بعد المرور منها يعود الإنسان إلى سرعته العادية من جديدز

وكشفت منى زكى عن أول هدية أحضرها لها أحمد حلمى موضحة: "أول مرة جابلى هدية كانت أغلى هدية وكانت سلسلة ذهب رغم أنه مكانش معاه فلوس إن يجيبلى حاجة دهب، وكانت على شكل عروسة بنوتة وكتب اسمه وده كان قبل ما نتجوز بس كان قالى إنه بيحبنى، وبعد كده أول ما بقينا حقيقى في علاقة، أول هدية جبتهاله كانت دعوة أنه يروح يوم يعمل سبا ومساج ويدلع نفسه فطبعًا شاف إن أنا غريبة أوى".

منى زكى تزوجت من الفنان أحمد حلمي، في مايو عام 2002، وأنجبت منة 3 أبناء هم لى لى، سليم، يونس وتعد زيجتهما من الأبرز في الوسط الفني اذ استمرت 20 عاما حتى الآن، ورغم نجومية الثنائى إلا أنهما لم يجتمعان في عمل فنى سوى في أفلام "عمر 2000"، و"ليه خلتنى أحبك" و"سهر الليالي" وكانت هذه الأعمال قبل زواجهما.