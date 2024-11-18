شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد الكبد: شاركنا بجميع المبادرات الرئاسية ولنا الصدارة فى علاج فيروس C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد صالح عميد المعهد القومى للكبد خلال افتتاح مؤتمرالمعهد الـ 16 المنعقد حاليا بالقاهرة، وصلنا إلى انجاز كبير بعد حصول المؤتمر على الاعتماد من المجلس الصحى المصرى، موضحا، أنه تم افتتاح معهد الكبد القومى الجديد فى إمبابة منذ عدة اشهر، والذى يعتبر أحد المنشآت المتخصصة.

وأضاف، إننا شاركنا فى جميع المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة، و100 يوم صحة، وحياة كريمة، مشيرا إلى إن معهد الكبد القومى هو من أوائل المعاهد التى تم افتتاحها لعلاج أمراض الكبد والأمراض المتوطنة، و كان له الصدارة فى علاج فيروس سي خلال مبادرة 100 مليون صحة، وكان المركز الرئيسي لعلاج المرضى.



دكتور محمد صالح عميد معهد الكبد

وقال، إن المعهد يشمل عدة تخصصات مختلفة، مثل قسم الأشعة، والجراحة وزراعة الكبد، وإنشاء برنامج زراعة الكبد، وكان المعهد من المراكز التى تم الاعتماد عليها سابقا فى علاج البلهارسيا عام 1932، وهذا العام بدأنا العمل فى المبنى الجديد فى إمبابة، ويتم علاج المرضى، وتم التخصص فى الأمراض .

وأشار إلى أن قسم الطوارىء استقبل أكثر من 40 ألف مريض العام الماضى، حيث تردد على المعهد مرضى من جميع التخصصات من أفريقيا ومن مختلف الدول سواء لعلاج الملاريا أو فى علاج الأمراض المتوطنة، موضحا أن قسم العيادات الخارجية استقبلنا أكثر من 400 ألف مريض فى 10 تخصصات، ولدينا قسم للمناظير ويتم إجراء أكثر من 5000 منظار سنويا، منهم 500 منظار عالية التخصص، مؤكدا، إنه يوجد لدينا برنامج لزراعة الكبد على اعلى مستوى وهو برنامج متقدم تم إنشائه من 10 سنوات، وتم إجراء 170 حالة زراعة كبد بنسبة نجاح 82% على نفقة الدولة.

وقال، قمنا بعدد من التدخلات باستخدام الأشعة التداخلية، والقسم الداخلى من أكبر الأقسام، و نقدم خدمات لأكثر من 12 ألف مريض سنويا، ولدينا عدد من الرعايات المركزة، 4 رعايات زراعة كبد ورعاية متوسطة، ولدينا 20 سريرعزل، موضحا انه تم علاج 2000 مريض العام الماضى بالرعاية المركزة.

وأكد، إنه لدينا وحدة متخصصة لعلاج مرضى الإيدز وقسم لتوعية أهالى المرضى عن كيفية التعامل مرضى الايدز، ولدينا وحدة غسيل للكلى بطاقة 45 وحدة غسيل كلوى تعالج أكثر من 1650 مريض، وتم علاج أكثر من 18 ألف مريض كلى.



خلال افتتاح المؤتمر

وأوضح، إن لدينا خدمات علاج فيروس، والأنفلونزا وحالات الالتهاب الرئوى، وحالات كورونا، والملاريا، والايدز، والدرن، موضحا، إن لدينا وحدات مختلفة عالية التخصص مثل وحدة علاج الكبد الدهنى، ولدينا استشاريين على أعلى مستوى ووحدة لعلاج القولون التقرحى، والتى تم إنشائها عام 2010، ويوجد وحدة علاج اليوم الواحد لمرضى القولون التقرحى، والبذل، كما يوجد أحدث للهيفو، والموجات الصوتية، وعلاج أورام القولون، موضحا إننا شاركنا فى جميع المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة، و100 يوم صحة، وحياة كريمة ويوجد 5 غرف عمليات ونسعى لإنشاء وحدات رعاية مركزة للأطفال فى المبنى الجديد، ولدينا قسم للأبحاث والدراسات، وتم نشرعدد كبير من الأبحاث فى المجلات العالمية خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، وهذا لم يكن ليتم إلا بوجود فريق كبير من المتخصصين فى مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية.



دكتور وحيد دوس واساتذة معهد الكبد القومى