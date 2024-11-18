شكرا لقرائتكم خبر عن 640 جولة رقابية لأمانة الطائف لتعزيز الامتثال وتحسين جودة الخدمات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة الطائف جهودها لتعزيز الامتثال في الأسواق والمحال التجارية ضمن خطة رقابية شاملة تهدف إلى رفع جودة الحياة في المحافظة.

وأعلنت الأمانة تنفيذ 640 جولة رقابية خلال الشهر الحالي، شملت المرافق الصحية والتجارية في أنحاء المدينة والمواقع السياحية .

وشملت الجولات نطاق 11 بلدية فرعية ومكاتب للخدمات البلدية، حيث تم رصد تجاوزات صحية تتعلق بعدم الحصول على الشهادات الصحية أو تجديدها، وسوء الحفظ والتخزين، إضافة إلى مخالفات أخرى تمس سلامة المستهلكين. لائحة الجزاءات البلدية

وأكدت الأمانة تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المنشآت المخالفة، مع إشعارها بسرعة تصحيح الأوضاع .

وأكدت الأمانة استمرار جهودها الرقابية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان وزوار الطائف، مشيدة بالمنشآت التي حققت مستويات امتثال عالية. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو الاتصال على الرقم الموحد 940، مشيدة بدورهم في تطوير الخدمات البلدية .