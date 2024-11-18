الامارات | مدرب منتخب الإمارات يكشف عن طريقة الفوز على قطر في كأس العالم 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم البرتغالي باولو بينتو إنه لا يفكر حاليا في حسابات التأهل إلى كأس العالم 2026 وإنما فقط تركيزه سيكون في المواجهة المرتقبة غداً الثلاثاء أمام المنتخب القطري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي ضمن الجولة السادسة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين: "الطريقة الوحيدة لحصد بطاقة التأهل هو الفوز في المباريات وجمع أكبر عدد من النقاط"، مشدداً على أن "هذه المباراة لن تكون مشابهة للمباراة السابقة في لقاء الذهاب الذي فاز فيه الأبيض الإماراتي 3-1".

وكشف بينتو عن الطريقة التي يمكن فيها الفوز على المنتخب القطري، قائلاً: "هناك العديد من الأمور التي يجب عليهم القيام بها لتحقيق الفوز في المباراة من بينها التركيز والإعداد الجيد للاعبين و الرغبة في الانتصار و تجنب الأخطاء واحترام المنافس والتعامل معه بطريقة هجومية صحيحة".