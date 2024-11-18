شكرا لقرائتكم خبر عن والد عمر خضر: ابنى يعانى من إجهاد قوى.. وأُجبرنا على الرحيل من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خضر إسماعيل والد عمر خضر لاعب منتخب الشباب، حقيقة إصابة عمر خضر لاعب منتخب الشباب وسبب استبداله بين الشوطين أمام الجزائر فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.

وقال خضر إسماعيل فى مداخلة مع محمد المحمودى فى برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عمر خضر عنده إجهاد من مباراة المغرب الماضية وكان من المفترض أن يريح ولكن ميكالى صمم على البدء به ولعب 45 دقائق وخرج من بين الشوطين لأن ميكالى رفض المجازفة به أكثر من ذلك".

وأضاف والد عمر خضر: "ابنى جاله إجهاد من تدخلات لاعبى المنتخب المغربى القوية ضده خلال المباراة الأولى وهو حاول بكل قوة مما أثر عليه بدنيا".

وتابع: "عمر لم يترك الزمالك وإحنا زملكاوية حتى النخاع، وانتقاله إلى زد كان بين مجلس الزمالك وزد بسبب العرض المالى، وتم الضغط عليه من إدارة الزمالك للتوقيع لنادى زد بعد اتفاقهم على انتقاله، فوافقنا على الرحيل وزد وضع له خطواته بشكل مميز حتى انتقاله إلى أستون فيلا".