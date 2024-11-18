شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: حزين على تعادل الشباب مع الجزائر.. ونسعى للفوز على ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 11:40 م

أكد إسلام الشاطر مدير منتخب الشباب انه حزين على تعادل المنتخب أمام الجزائر فى تصفيات شمال افريقيا، فالامور تحتاج إلى تعديل ومازال هناك مباراتين أمام المنتخب.

وقال الشاطر فى تصريحات لبرنامج ملعب أون أن المنتخب يحتاج إلى الفوز فى المباراتين القادمتين مع انتظار نتائج باقى الفرق وفى هذه الحالة ممكن الصعود.

وأضاف مدير المنتخب أن المنتخب لم يستفيد من إقامة البطولة على ارضنا فمصر واجهت كل الفرق القادمة من راحة ولنا ركلة جزاء أمام الجزائر.

واختتم حديثه أن المنتخب قدم مباراة جيدة أمام المغرب ويسعى للفوز على ليبيا.

يذكر أن المنتخب تعادل مع الجزائر بهدف لكل منهما.