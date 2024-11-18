الامارات | أكثر ما يخشاه مدرب قطر في مواجهة الأبيض الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب القطري لكرة القدم الإسباني ماركيز لوبيز أنه سيواجه غداً الثلاثاء، "منتخباً قوياً مثل منتخب الإمارات ولديه لاعبين جيدين ومدرب جيد"، وذلك ضمن الجولة السادسة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين: "المنتخب القطري حصل على دفعة معنوية كبيرة بالفوز على منتخب أوزبكستان في الجولة الماضية وذلك سيساعدهم (غداً)"، مشيرا إلى أن "هذه المباراة ستكون مختلفة عن مباراة الذهاب التي فاز فيها المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وصفا المباراة بانها ستكون مهمة بالنسبة لهم للتقدم في الترتيب".

وأضاف: "سنركز في هذه المباراة بشكل كبير وفي حال قدمنا أقصى ما لدينا من مستوى فني سنكون في يومنا ونستطيع أن نحقق نتيجة جيدة وأن هذا ما نطمح إليه".

وأشار لوبيز إلى أن "لاعبي منتخب قطر جاهزون للمباراة ولا يوجد إرهاق في صفوفهم"، مضيفاً أنه يخشى من الحالة الذهنية للاعبين في هذه المباراة أكثر من الإرهاق، مشيرا إلى أن غياب اللاعب عبد الله اليزيدي بسبب الإصابة سيكون مؤثرا في صفوف المنتخب لكن هناك بديل جاهز للمشاركة في المباراة.



