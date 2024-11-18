شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الترام بدور الـ 16 في دورى السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 10:36 م

اسفرت نتائج اياب دور الـ 16 بدورى كرة السلة سيدات عن فوز كلا من الاهلى والصيد وهليوبوليس ومدينة نصر.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى..

الاهلى يفوز على الترام 62- 38، فوز الصيد على الشمس 86-57 ، كما فاز مدينة نصر على الزهور بنتيجة 89- 56 وفيما يخص هليوبوليس فتغلب على جزيرة الورد 57-39

يذكر أن مباريات الرجال تقام يوم 19 نوفمبر الجارى حيث أقيمت مباريات الذهاب امس لتقام مباريات العودة بعد الثلاثاء