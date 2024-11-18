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الأهلى يفوز على الترام بدور الـ 16 في دورى السلة سيدات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 17 نوفمبر 2024 10:36 م

اسفرت نتائج اياب دور الـ 16 بدورى كرة السلة سيدات عن فوز كلا من الاهلى والصيد وهليوبوليس ومدينة نصر.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى..

الاهلى يفوز على الترام 62- 38، فوز الصيد على الشمس 86-57  ، كما فاز مدينة نصر على الزهور بنتيجة  89- 56  وفيما يخص  هليوبوليس فتغلب على جزيرة الورد  57-39

يذكر أن مباريات الرجال تقام يوم 19 نوفمبر الجارى حيث أقيمت مباريات الذهاب امس لتقام مباريات العودة بعد  الثلاثاء

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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