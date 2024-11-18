شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3590 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس في التعاملات الصباحية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4102.75 جنيه للبيع، و4080 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3761 جنيها للبيع، و3740 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر، 3590 جنيها للبيع، و3570 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3077.25 جنيه للبيع، و30660 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2393.25 جنيه للبيع، و2380 جنيها للشراء. سعر الذهب اليوم وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر إلى: 2051.5 جنيه للبيع، و2040 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر 28720 جنيها للبيع، و28560 جنيها للشراء.