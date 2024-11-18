لفت رئيس حزب "التّوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح، إلى أنّ "ولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان قد وضع للعرب والمسلمين سقفًا في الموضوع الفلسطيني، لن يستطيع أحد تجاوزه"، مؤكّدًا أنّ "الكرة الآن في الملعب الأميركي والدّولي".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: بن سلمان وضع للعرب والمسلمين سقفًا بالموضوع الفلسطيني لن يستطيع أحد تجاوزه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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