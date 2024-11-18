هل الرجال من المريخ والنساء من الزهرة؟ سامر إسماعيل وآسر ياسين يجيبان

ميرنا وليد - بيروت - قدم الممثلين نيقولا معوض وسامر إسماعيل وناصر الدوسري وآسر ياسين حلقة إستثنائية من برنامج "كلام نواعم"، تحت عنوان "كلام رجال" تم فيها تناول مواضيع عدة.



وقد طرح الممثل اللبناني نيقولا معوض سؤال على زملائه، جاء فيها: "هل فعلاً الرجال من المريخ والنساء من الزهرة؟، ليجيب الجميع كل على طريقته، مع إقرارهم بوجود اختلافات جوهرية بين الجنسين".

ليأتي جواب الممثل السوري سامر إسماعيل: "ما فينا نعمم بالمجمل، لكن فيه خصائص معينة، طرق تفكير أو تصرفات، موجودة عند الرجال وأكثر من النساء، والعكس صحيح. أما ناصر الدوسري فقد أضاف: لما تتكلم مع البنت عن مشكلة، هي مش بدها حل، بدها بس يسمعها... أنا مش فاهم!، ليثير بذلك ضحكات الجميع، ويُثير تساؤلات حول طريقة تعامل الرجل مع مشاعر المرأة".

أما الممثل المصري آسر ياسين فأكد: "احنا تركيبتنا مختلفة، وإنه في بعض الأحيان علينا أن نكون عمليين أكثر، ونتعلم الاستماع جيدًا. وأضاف أيضًا أنه من المهم تفهم مشاعر المرأة والتعامل معها بعناية، وليس بالضرورة تقديم حلول مباشرة".